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Папа Франциск сделал заявление по Сирии 16.04 09:19   MIGnews.com

Папа Франциск сделал заявление по Сирии

В воскресенье, 15 апреля, Папа Римский Франциск комментируя ситуацию в Сирии, призвал мировых лидеров придерживаться мира.

Понтифик обеспокоен ситуацией в мире, особенно в Сирии, где трудно согласовать совместные действия в пользу мира. Он неустанно молится за мир и призывает всех людей доброй воли и в дальнейшем делать так же.

Как известно, что это еще один призыв главы Папского Престола, чтобы поощрить международное сообщество, в частности ООН, к совместным действиям с целью привлечения справедливости и мира в мире, пишет Радио Ватикана.

Отметим, в ночь на 14 апреля американский лидер приказал ВС нанести точные удары по объектам, которые связаны с химоружием в Сирии. К операции присоединились британцы и французы.

Это ответ на химатаку в сирийском городе Дума, в результате которой умерли примерно 100 человек, еще около 1000 пострадали.
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