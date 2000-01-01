Началось возвращение беженцев рохинджа

Правительство Мьянмы заявило, что первая семья этногруппы рохинджа вернулась на родину. Вопрос возвращения гражданства Мьянмы представителям рохинджа остается незакрытым. Пока они получают верификационные карты (NVC), но это не полноценный документ, ведь их обладатели не становятся гражданами Мьянмы.
Рохинджа не приемлют NVC, так как возвращающиеся беженцы считаются новыми иммигрантами. Более того, беженцы должны указывать национальность - "бенгальцы" (родом из Бангладеша), хотя многие семейства длительное время проживали в провинции Ракхайн, пишет Telegraph.
На прошлой неделе помощник генсека ООН по гумвопросам Урсула Мюллер, побывавшая в Мьянме, сообщила, что условия для жизни в стране до сих пор остаются неприемлемыми: отсутствует возможность для медпомощи, нет гарантий безопасности, продолжающееся изгнание представителей национальности.
Как известно, конфликт в штате Ракхайн между ВС Мьянмы и рохинджа обострился в августе минувшего года. Примерно 700 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш.
Планировалось, что их возвращение начнется еще в феврале, однако многие из из них отказываются возвращаться на родину.