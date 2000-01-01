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Израильский араб собирался атаковать посольство США | Фото:16.04 20:44   MIGnews.com

Израильский араб собирался атаковать посольство США

Израильского араба обвиняют в заговоре по подготовке совершения нападения на посольство США в Израиле после его перемещения в Иерусалим.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, окружной суд Хайфы приговорил 22-летнего Юссуфа бин Мухаммада Агбарию из деревни Мушрифа в Галилее, к двум годам лишения свободы и девятимесячному условному наказанию.

Суд также обязал молодого человека выплатить штраф в размере 10 000 шекелей.

Уточняется, что приговор Агбарии был вынесен после заключения сделки о признании вины.

Согласно информации следствия, он проявлял особый интерес к террористической группировки "Исламское государство" и ее деятельности.

В пресс-службе полиции информируют, что Агбария планировал совершить нападение на посольство с помощью взрывного устройства и "коктейлей Молотова".
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