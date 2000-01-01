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Работника заправки приговорили к штрафу за антисемитизм | Фото:16.04 20:11   MIGnews.com

Назвал Бен Гвира "нацистом" - заплатит 200 тысяч

Сегодня Магистратский суд Иерусалима обязал мужчину, который обозвал ультраправого юриста-активиста Итамара Бен-Гвира "нацистом", выплатить штраф в размере 200 тысяч шекелей.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, инцидент произошел в августе 2017 года. Бен-Гвир зашел на заправку в Тель-Авиве за прохладительным напитком, как вдруг один из работников станции, Джеки Далек, начал оскорблять покупателя.

Далек обозвал Бен Гвира нацистом, поднял руку в знак нацистского приветствия и попросил других сотрудников поздороваться с "Фюрером".

Согласно информации издания, компания Paz Oil долгое время отстаивала права своего сотрудника и игнорировала поданные жалобы.

Издание отмечает, что Бен-Гвир поприветствовал решение суда. По его словам, продавцы должны обслуживать клиентов, несмотря на их политические взгляды, и добавил, что "каждый, кто назовет еврея нацистом, ощутит это на своем кармане".
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