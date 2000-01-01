По данным издания, инцидент произошел в августе 2017 года. Бен-Гвир зашел на заправку в Тель-Авиве за прохладительным напитком, как вдруг один из работников станции, Джеки Далек, начал оскорблять покупателя.
Далек обозвал Бен Гвира нацистом, поднял руку в знак нацистского приветствия и попросил других сотрудников поздороваться с "Фюрером".
Согласно информации издания, компания Paz Oil долгое время отстаивала права своего сотрудника и игнорировала поданные жалобы.
Издание отмечает, что Бен-Гвир поприветствовал решение суда. По его словам, продавцы должны обслуживать клиентов, несмотря на их политические взгляды, и добавил, что "каждый, кто назовет еврея нацистом, ощутит это на своем кармане".