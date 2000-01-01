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Военный суд выдвинул обвинения против убийцы солдат ЦАХАЛа | Фото:16.04 18:08   MIGnews.com

Военный суд выдвинул обвинения против убийцы солдат ЦАХАЛа

Израильский военный суд предъявил обвинения палестинскому гражданину, который атаковал на машине группу солдат ЦАХАЛа, убив двоих из них, в прошлом месяце.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 26-летний Ала Кабха обвиняется в умышленном убийстве и в попытке совершения умышленного убийства.

Напомним, 16 марта на Западном Берегу вблизи селения Мево Дотан подсудимый врезался в военный пост. В результате происшествия погибли двое солдат, капитан Зив Даос и сержант Натанель Кахалани, и еще двое получили ранения.

Отметим, что Кабха не сразу, но признался следователям, что совершил наезд умышленно. На видео с места событий можно увидеть, что палестинец проезжал мимо, как вдруг развернулся и набрал скорость перед столкновением.
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