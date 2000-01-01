16.04 18:08 MIGnews.com
Военный суд выдвинул обвинения против убийцы солдат ЦАХАЛа
Израильский военный суд предъявил обвинения палестинскому гражданину, который атаковал на машине группу солдат ЦАХАЛа, убив двоих из них, в прошлом месяце.
Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel
.
По данным издания, 26-летний Ала Кабха обвиняется в умышленном убийстве и в попытке совершения умышленного убийства.
Напомним, 16 марта на Западном Берегу вблизи селения Мево Дотан подсудимый врезался в военный пост
. В результате происшествия
погибли двое солдат, капитан Зив Даос и сержант Натанель Кахалани, и еще двое получили ранения.
Отметим, что Кабха не сразу, но признался следователям, что совершил наезд умышленно
. На видео с места событий можно увидеть, что палестинец проезжал мимо, как вдруг развернулся и набрал скорость перед столкновением.
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