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Прокуратура предъявила обвинения очередному подстрекателю | Фото:16.04 16:11   MIGnews.com

Прокуратура предъявила обвинения очередному подстрекателю

Согласно обнародованной информации, 33-летний житель Петах-Тиквы Зохар Зоарец был официально обвинен в подстрекательстве к расизму и насилию в отношении арабов и в поддержке террористической группы Kach.

Об этом в понедельник, 16 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, следователи установили, что в период с 2012 года по 2017 год упомянутый мужчина вел аккаунт в социальной сети Facebook, через который он и распространял публичные призывы к насилию.

Правоохранители отметили, что в социальной сети у Зохара насчитывалось около тысячи подписчиков.

В пресс-службе полиции также уточняется, что Зохар Зоарец призывал к насилию не только против арабского населения, но и против сотрудников израильских спецслужб, что обернется для него его большими проблемами.
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