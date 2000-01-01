Прокуратура предъявила обвинения очередному подстрекателю

Согласно обнародованной информации, 33-летний житель Петах-Тиквы Зохар Зоарец был официально обвинен в подстрекательстве к расизму и насилию в отношении арабов и в поддержке террористической группы Kach.
По данным издания, следователи установили, что в период с 2012 года по 2017 год упомянутый мужчина вел аккаунт в социальной сети Facebook, через который он и распространял публичные призывы к насилию.
Правоохранители отметили, что в социальной сети у Зохара насчитывалось около тысячи подписчиков.
В пресс-службе полиции также уточняется, что Зохар Зоарец призывал к насилию не только против арабского населения, но и против сотрудников израильских спецслужб, что обернется для него его большими проблемами.