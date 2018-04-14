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Профсоюзы и активисты требовали освобождения Пучдемона 16.04 15:13   MIGnews.com

Профсоюзы и активисты требовали освобождения Пучдемона

Улицы Барселоны в воскресенье, 15 апреля, были заполнены недовольными протестующими, которые требуют освободить и вернуть в Каталонию 17 политиков и активистов, арестованных/покинувших территорию Испании по причине обвинения в подготовке "восстания".

Правоохранители говорят, что в марше приняли участие примерно 315 тыс. человек; приехали более 957 автобусов с людьми со всей Каталонии.

Организаторы демонстрации - ассоциация Omnium Cultural и Нацсобрание Каталонии (АНК). Сообщается, что акцию поддержали профсоюзы Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras и Unión General de Trabajadores), пишет El Pais.

Спикер каталонского парламента Рожер Торрен заявил, что акция протеста - это "демонстрация единства для защиты коллективных и личных прав перед лицом угрозы свободе".



Напомним Mignews сообщал, экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.

6 апреля Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после того, как за него внесли 75 тысяч евро залога.

Суд также исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.
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