Профсоюзы и активисты требовали освобождения Пучдемона
Улицы Барселоны в воскресенье, 15 апреля, были заполнены недовольными протестующими, которые требуют освободить и вернуть в Каталонию 17 политиков и активистов, арестованных/покинувших территорию Испании по причине обвинения в подготовке "восстания".
Правоохранители говорят, что в марше приняли участие примерно 315 тыс. человек; приехали более 957 автобусов с людьми со всей Каталонии.
Организаторы демонстрации - ассоциация Omnium Cultural и Нацсобрание Каталонии (АНК). Сообщается, что акцию поддержали профсоюзы Испании - CCOO и UGT (Comisiones Obreras и Unión General de Trabajadores), пишет El Pais.
Спикер каталонского парламента Рожер Торрен заявил, что акция протеста - это "демонстрация единства для защиты коллективных и личных прав перед лицом угрозы свободе".
Напомним Mignews сообщал, экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии на основании европейского ордера на арест.
В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюрьмы.