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Покупатель пришел осмотреть дом, а наткнулся на мумию 16.04 23:20   MIGnews.com

Покупатель пришел осмотреть дом, а наткнулся на мумию

На аукцион был выставлен дом по причине неуплаты владельцем ипотеки и коммуналки. Дом находится в итальянском городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы.

Так, один из покупателей, пришедший вместе с представителем судебных органов оценить недвижимость, обнаружили внутри мумифицированное тело экс-владельца в сидячей позе на диване.

На место вызвали правоохранителей, пишет UrbanPost.

Мужчина по имени Вальтер Даль-Дзотто больше года назад потерял работу и перестал оплачивать счета. В его доме выключили электричество, а потом сама недвижимость оказалась на торгах. Видимо с того времени Даль-Дзотто никто так и не навестил.
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