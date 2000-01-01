Покупатель пришел осмотреть дом, а наткнулся на мумию
На аукцион был выставлен дом по причине неуплаты владельцем ипотеки и коммуналки. Дом находится в итальянском городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы.
Так, один из покупателей, пришедший вместе с представителем судебных органов оценить недвижимость, обнаружили внутри мумифицированное тело экс-владельца в сидячей позе на диване.
На место вызвали правоохранителей, пишет UrbanPost.
Мужчина по имени Вальтер Даль-Дзотто больше года назад потерял работу и перестал оплачивать счета. В его доме выключили электричество, а потом сама недвижимость оказалась на торгах. Видимо с того времени Даль-Дзотто никто так и не навестил.