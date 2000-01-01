16.04 10:39 MIGnews.com

Директор Шалом Ахшав атакован в Тель-Авиве

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Бывший директор организации Шалом Ахшав Ярив Оппенгеймер утверждает, что был атакован в Тель-Авиве во время поездки на велосипеде.Оппенгеймер утверждает, что в него кинули “тяжелый предмет” из проезжавшего мимо автомобиля. После этого рядом с Оппенгеймером “взорвалось брошенное яйцо”.Оппенгеймер сообщил в facebook: “Это не розыгрыш и не шутка. Это - отвратительное насилие, и любой, кто не был атакован незнакомцем, и не почувствовал силы удара своим собственным телом этого не поймет”.Оппенгеймер не стал связывать нападение со своими политическими взглядами, но отметил: “Я заканчивал день, начавшийся подготовкой программы в Бейт ФФадуаль и закончившийся разговором в студии 20-го канала. Диалог с правыми - важная часть моей ежедневной рутины”.