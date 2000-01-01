16.04 14:40 MIGnews.com

В БАГАЦ подали петицию против закрытия КПП Таба

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БАГАЦ должен рассмотреть петицию, поданную против решения правительства о закрытии КПП Таба для израильтян, желающих поехать отдыхать на Синай.Ранее правительство приняло решение о закрытии Таба, ввиду появления конкретных угроз террористов Исламского Государства атаковать израильтяна во время Песаха.9 апреля Штаб по борьбе с террором рекомендовал израильтянам, находящимся на Синайском полуострове, немедленно покинуть его и вернуться в Израиль. Кроме того, семьям отдыхающих сейчас на Синае следует связаться с родственниками и проинформировать их о непосредственной угрозе нахождения на полуострове. Тем гражданам, кто планирует поездку на Синай, следует отказаться от посещения данного региона.