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В БАГАЦ подали петицию против закрытия КПП Таба | Фото: Thinkstock16.04 14:40   MIGnews.com

В БАГАЦ подали петицию против закрытия КПП Таба

БАГАЦ должен рассмотреть петицию, поданную против решения правительства о закрытии КПП Таба для израильтян, желающих поехать отдыхать на Синай.

Ранее правительство приняло решение о закрытии Таба, ввиду появления конкретных угроз террористов Исламского Государства атаковать израильтяна во время Песаха.

9 апреля Штаб по борьбе с террором рекомендовал израильтянам, находящимся на Синайском полуострове, немедленно покинуть его и вернуться в Израиль. Кроме того, семьям отдыхающих сейчас на Синае следует связаться с родственниками и проинформировать их о непосредственной угрозе нахождения на полуострове. Тем гражданам, кто планирует поездку на Синай, следует отказаться от посещения данного региона.
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