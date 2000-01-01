16.04 22:22 MIGnews.com

NASA показало огромную трещину в ледниках Гренландии

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Исследователи NASA, выполнявшие на протяжении нескольких дней облет одного из крупнейших ледников Гренландии, ледника Петермана, обнаружили в ледовом шельфе огромную трещину, которая способна привести к откалыванию чрезвычайно крупного айсберга. Фотографии трещины были сделаны исследователями приполярных ледников в рамках программы Operation IceBridge.Новая трещина была обнаружена неподалеку от подобного уже известного более крупного образования. Слияние этих трещин может привести к откалыванию очень крупного куска ледяного шельфа. Такие ледовые поля постепенно дробятся на менее крупные айсберги, после чего течение постепенно сносит их к югу, где они тают, увеличивая, таким образом, уровень мирового океана.Как отмечают в NASA, буквально на прошлой неделе от Гренландии откололся кусок льда площадью 100 квадратных миль (260 квадратных километров).