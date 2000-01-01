16.04 07:26 MIGnews.com

КНДР провела новое испытание ракеты

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Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных."Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по нашим оценкам, попытка была неудачной", - цитирует Би Би Си заявление главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.Вооруженные силы США подтвердили эту информацию и заявили, что северокорейская ракета взорвалась при пуске.Тип ракеты пока неизвестен.