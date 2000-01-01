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Сеул сообщил о неудачном пуске новой ракеты в КНДР | Фото: Thinkstock16.04 07:26   MIGnews.com

КНДР провела новое испытание ракеты

Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее запуск оказался неудачным, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военных.

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по нашим оценкам, попытка была неудачной", - цитирует Би Би Си заявление главы объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Вооруженные силы США подтвердили эту информацию и заявили, что северокорейская ракета взорвалась при пуске.

Тип ракеты пока неизвестен.
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