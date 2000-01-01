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`Лживое подстрекательство Гаареца перешло красную линию` | Фото: joshuapiano/Flickr16.04 19:39   MIGnews.com

"Лживое подстрекательство Гаареца перешло красную линию"

Объединение израильских поселенцев призывает к настоящему бойкоту газеты "Гаарец" после того, как ее автор Йосси Кляйн назвал национально-религиозное движение Израиля "хуже "Хизбаллы" и террористов".

Председатель Комитета поселенцев Самарии Шай Дикштейн обратился к предприятиям, которые покупают в Гаареце рекламу, призвав их отказаться от этого.

"В последние дни лживое и дикое подстрекательство газеты "Гаарец" перешло еще одну красную линию. Пассаж ненависти Йосси Кляйна порождает раскол между целой общиной и государством Израиль. Общиной, которая является полноправным и ведущим партнером во всех аспектах жизни Израиля: в сфере безопасности, экономики, права, медицины, волонтерства в поселениях и во многих других сферах", - пишет в своем письме Дикштейн, напоминая, что представители национально-религиозной общины точно так же отдавали свои жизни за свободу и независимость Израиля.

В связи с этим Шай Дикштейн призывает подписчиков и рекламодателей "Гаареца" выразить свой протест против "подстрекательства и сеяния розни и лжи", отказавшись от какого-либо сотрудничества с газетой.

На этом же фоне Комитет поселенцев Самарии призвал граждан Израиля не покупать ничего у предприятий, которые рекламирует "Гаарец", а также присоединиться к акции "Вторник без Гаареца".
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