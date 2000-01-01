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16.04 18:37   MIGnews.com

Американец приехал в Израиль и "встретил Иисуса"

Сотрудники полиции Израиля были вынуждены применить электрошокеровое оружие против гражданина Соединенных Штатов, который приехал в страну отдохнуть вместе с женой и сыном, но внезапно его поведение приобрело неадекватный характер.

Инцидент произошел рано утром в Страстную Пятницу, 14 апреля, спустя несколько часов после того, как он напал на охранника мошава Альмагор, что около Кинерета.

"Он сказал, что ему явился Иисус, указал уничтожить наши кредитки и отправляться на север", - говорит жена 31-летнего американского туриста, отмечая, что на этот момент они находились в Еврейском государстве уже около 2 недель.

Увидев прибывших по вызову сторожа полицейских, американец сбежал в лес. Когда же его выследили, он вел себя агрессивно, размахивая металлическим стержнем и кричал, чтобы его застрелили. После того, как он в очередной раз отказался успокоится и выбросить свое оружие, полицейские применили оружие.



После его заковали в наручники и доставили в суд Нацерета, который заключил мужчину под стражу до понедельника.
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