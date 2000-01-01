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Пасха в Ницце: из-за угроз неизвестного эвакуирована церковь | Фото: @andrysdyk/Instagram16.04 17:40   MIGnews.com

Пасха в Ницце: из-за угроз неизвестного эвакуирована церковь

Правоохранительные органы французской Ниццы эвакуировали католическую церковь из-за мужчины, который ворвался и во время пасхальной службы и начал кричать, что "всех убьет". При этом, как пишет AFP со ссылкой на свои источники, в руках нарушитель сжимал "предмет, похожий на колбасу".

Отмечается, что инцидент произошел днем 16 апреля в церкви Сен-Пьер д`Арен. Мужчина был одет в рабочую форму, плотные перчатки, был очень возбужден и постоянно повторял "все там будем".



"В центре Ниццы эвакуировали католическую церковь после того, как неизвестный ворвался в нее во время пасхальной службы и начал угрожать присутствующим", - говорится в сообщении со ссылкой на местную газету Nice-Matin и радиостанцию France Bleu.

Полицейские арестовали преступника, оцепили здание и эвакуировали прихожан. Оказалось, что он уже был знаком властям – в прошлом году арестованный уже угрожал людям на пляже и может быть страдать от психических расстройств.
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