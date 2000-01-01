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Конец света в Газе. Закрыта единственная электростанция | Фото: Thinkstock16.04 16:56   MIGnews.com

Конец света в Газе. Закрыта единственная электростанция

Из-за очередного энергетического кризиса, разразившегося в секторе Газа, в воскресенье, 16 апреля, была отключена последняя работавшая в анклаве электростанция. Об этом агентству AFP сообщил руководитель электрической компании сектора Газа Самир Метир.

Он говорит, что все топливо, которое было закуплено при финансировании Катара и Турции, уже израсходовано, а из-за спора между электроэнергетическим ведомством в Газе и ПА остается до сих пор неизвестным, когда анклав получит новую партию топлива.

Стоит отметить, что подача топлива для двухмиллионого анклава остается давним источником споров – даже когда электростанция работала, большинство домов в Газе жили в условиях 8-часового электрообеспечения.

Нехватка электричества нередко выводила палестинцев на демонстрации, а Минздрав Газы предупреждает, что перебои с электроподачей могут иметь опасные последствия для пациентов больниц.
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