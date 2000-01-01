16.04 13:25 MIGnews.com

Турция: первые жертвы референдума

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В Турции на избирательном участке между группой людей произошел вооруженный конфликт. Инцидент произошел в школе, расположенной в 30 км от турецкого города Чермик провинции Диярбакыр.Об этом сообщает CNN Turk в воскресенье, 16 апреля.В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения. Причины произошедшего не уточняются.Однако как отмечается, до перестрелки между несколькими местными жителями произошла потасовка.В настоящий момент на месте инцидента усилены меры безопасности.По факту инцидента было начато расследование.