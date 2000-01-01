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Турция: первые жертвы референдума | Фото: Thinkstock16.04 13:25   MIGnews.com

Турция: первые жертвы референдума

В Турции на избирательном участке между группой людей произошел вооруженный конфликт. Инцидент произошел в школе, расположенной в 30 км от турецкого города Чермик провинции Диярбакыр.

Об этом сообщает CNN Turk в воскресенье, 16 апреля.

В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения. Причины произошедшего не уточняются.

Однако как отмечается, до перестрелки между несколькими местными жителями произошла потасовка.

В настоящий момент на месте инцидента усилены меры безопасности.

По факту инцидента было начато расследование.
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