16.04 13:25 MIGnews.com
Турция: первые жертвы референдума
В Турции на избирательном участке между группой людей произошел вооруженный конфликт. Инцидент произошел в школе, расположенной в 30 км от турецкого города Чермик провинции Диярбакыр.
Об этом сообщает CNN Turk в воскресенье, 16 апреля.
В результате инцидента погибли два человека. Еще один получил ранения. Причины произошедшего не уточняются.
Однако как отмечается, до перестрелки между несколькими местными жителями произошла потасовка.
В настоящий момент на месте инцидента усилены меры безопасности.
По факту инцидента было начато расследование.
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