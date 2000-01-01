16.04 11:31 MIGnews.com

При взрыве в Алеппо погибли более 100 человек

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По меньшей мере 100 человек стали жертвами взрыва, который прогремел у колонны с автобусами эвакуированных жителей Алеппо. Об этом сообщает AP со ссылкой на сирийских спасателей."Сирийская гражданская оборона в провинции Алеппо утверждает, что ее добровольцы смогли вынести не менее 100 тел с места взрыва", - пишет агентство.Также по словам представителя повстанцев, по меньшей мере 30 из его бойцов, которые охраняли эвакуированных, погибли в результате взрыва.В то же время сирийские государственные СМИ сообщают о гибели 39 человек.Напомним, в субботу, 15 апреля террорист-смертник, находясь за рулем авто, начиненного взрывчаткой, подорвал себя возле колонны автобусов с эвакуированными жителями.