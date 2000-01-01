Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 16.04 11:31   MIGnews.com

При взрыве в Алеппо погибли более 100 человек

По меньшей мере 100 человек стали жертвами взрыва, который прогремел у колонны с автобусами эвакуированных жителей Алеппо. Об этом сообщает AP со ссылкой на сирийских спасателей.

"Сирийская гражданская оборона в провинции Алеппо утверждает, что ее добровольцы смогли вынести не менее 100 тел с места взрыва", - пишет агентство.

Также по словам представителя повстанцев, по меньшей мере 30 из его бойцов, которые охраняли эвакуированных, погибли в результате взрыва.
В то же время сирийские государственные СМИ сообщают о гибели 39 человек.

Напомним, в субботу, 15 апреля террорист-смертник, находясь за рулем авто, начиненного взрывчаткой, подорвал себя возле колонны автобусов с эвакуированными жителями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:33
Азербайджан настаивает на региональном саммите с Израилем
11:57
Тереза Мэй: Brexit объединит британцев
10:22
Теракт у посольства РФ в Берлине был предотвращен за секунды
09:08
Судный час Эрдогана
08:19
Террорист в трамвае: я хотел, чтобы меня застрелили
08:05
ХАМАС обрушился на Аббаса из-за зарплат госслужащим
07:26
КНДР провела новое испытание ракеты
07:13
Экс-лидер Ирана: удар США по САР – не предупреждение для ИРИ
06:29
Чехия отказывается принимать беженцев
05:33
РФ и США планируют совместную миссию по изучению Венеры
04:46
Ученые объяснили появление впадины над верхней губой
03:42
Лишний вес мешает строить карьеру
01:27
Низкоуглеводную диету признали наиболее эффективной
00:33
Ученые установили связь между сексом и темным временем суток
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus