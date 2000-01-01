16.04 10:22 MIGnews.com
Теракт у посольства РФ в Берлине был предотвращен за секунды
Предполагаемый теракт у посольства РФ в Берлине, по всей видимости, был предотвращен "в последние секунды". Об этом сообщает газета Bild am Sonntag, не указывая источник данной информации.
Как отмечает издание, подозреваемый в подготовке теракта гражданин Марокко, которого называют Мохаммед Х., обсуждал планируемую атаку в социальных сетях.
В минувшую субботу, 8 апреля, марокканец собирался затеряться среди участников демонстрации перед российской дипмиссией и совершить теракт.
Правоохранительные органы в настоящее время проверяет данные с мобильного телефона подозреваемого, в котором надеется найти доказательства.
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