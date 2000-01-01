16.03 22:30 MIGnews.com

Иерусалим: еще два жителя дома престарелых с коронавирусом

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Вечером, 16 марта, стало известно, что еще двум жителям дома престарелых Nofim в Иерусалиме диагностирован коронавирус.Об этом сообщает The Times of Israel.Общее число зараженных пожилых людей в этом заведение достигло 8: из них 5 – сотрудников и 3 жителя дома. Все инфицированные были госпитализированы.Уточняется, что дом престарелых закрыт для посещения, персонал – сокращен. Остальных жителей заведения разместили по комнатам, чтобы они между собой не контактировали и не подцепили вирус.