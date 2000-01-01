Беннетт: в Израиле откроются отели для зараженных

В Израиле откроются четыре отеля для зараженных коронавирусом людей.
Об этом рассказал министр обороны Нафтали Беннетт в понедельник, 16 марта, передает "Аруц Шева".
В частности, минобороны завершило подготовку к запуску проекта по расселению и изоляции в специально подготовленные гостиницы тех инфицированных, которые находятся в умеренном состоянии.
Отели откроются на юге, в центре, на севере и в Иерусалиме. Названы первые два – Dan Panorama в Тель-Авиве и отель Dan в Иерусалиме.
"Я благодарю министерство внутренних дел и министерство здравоохранения за сотрудничество. Концепция, которая в прошлую пятницу казалась амбициозной и далекой, начинается завтра", – рассказал Беннетт.
По его словам, способ борьбы с распространением коронавируса является всесторонним сотрудничеством, увеличением количества тестов и соблюдением карантина. Оборонное ведомство также начало оказывать помощь в закупке оборудования из-за рубежа, а командование тыла укрепит координационные центры MDA 700 резервными солдатами.