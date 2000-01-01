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Джонсон дал пугающий прогноз по коронавирусу | Фото:17.03 06:45   MIGnews.com

Джонсон дал пугающий прогноз по коронавирусу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан страны готовиться к быстрому росту распространения коронавируса нового типа.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Лондоне, передает Reuters.

Он призвал британцев отказаться от контактов и передвижений, если в них нет острой необходимости.

"Сейчас настало время для каждого остановить все несущественные контакты с другими и отказаться от всех ненужных передвижений", – подчеркну он.

По словам Джонсона, люди с симптомами коронавируса должны изолироваться на 14 дней вместе с родственниками или окружением, с которым живут. Особое внимание он уделил жителям столицы, где опасная зараза распространяется быстрее, чем в других регионах.

Также премьер призвал граждан работать удаленно и избегать посещения пабов, клубов, театров и других общественных мест. Также он посоветовал обращаться в Национальную систему здравоохранения только в случае крайней необходимости.

"Похоже, что сейчас мы приближаемся к быстрому росту кривой вверх, без радикальных действий количество заражений может удваиваться каждые 5 или 6 дней", – добавил он.


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