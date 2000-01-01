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750 украинцев закрыли на карантин в Шарм-эль-Шейхе 16.03 23:33   MIGnews.com

750 украинцев закрыли на карантин в Шарм-эль-Шейхе

750 украинских туристов закрыли на карантин на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что карантин был введен из-за двух итальянских туристов, у которых обнаружили коронавирус.

"Посольство Украины в Египте сообщает о 750 гражданах Украины, которые находятся на 14-дневном карантине в отеле Reef Oasis Beach Resort (город Шарм Эль Шейх)", - сообщил Погорельцев.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на инфицирование, украинские туристы смогут вернуться домой", - сообщили в Министерстве инфраструктуры.


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