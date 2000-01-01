17.03 02:38 MIGnews.com

Пандемия: японцев призывают не летать в Европу

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Япония планирует расширить туристические предупреждения для большей части Европы, сообщает Reuters. Власти Японии пытаются убедить людей избегать поездок по европейским направлениям из-за пандемии коронавируса.По сообщению телекомпании NHK, Япония расширит рекомендации третьего уровня, которые уже распространяются на большую часть Италии и на прилегающие районы Европы. Это уведомление призывает людей избегать любых поездок и просит жителей Японии подготовиться к возможной эвакуации.По мнению NHK, другие европейские страны, включая Германию, Францию и Норвегию получат рекомендации второго уровня, то есть отмену несущественных поездок.