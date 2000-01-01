Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Пандемия: японцев призывают не летать в Европу | Фото:17.03 02:38   MIGnews.com

Пандемия: японцев призывают не летать в Европу

Япония планирует расширить туристические предупреждения для большей части Европы, сообщает Reuters. Власти Японии пытаются убедить людей избегать поездок по европейским направлениям из-за пандемии коронавируса.

По сообщению телекомпании NHK, Япония расширит рекомендации третьего уровня, которые уже распространяются на большую часть Италии и на прилегающие районы Европы. Это уведомление призывает людей избегать любых поездок и просит жителей Японии подготовиться к возможной эвакуации.

По мнению NHK, другие европейские страны, включая Германию, Францию и Норвегию получат рекомендации второго уровня, то есть отмену несущественных поездок.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:04
Исследование: заразится может 1,5 млн израильтян
21:35
Минздрав: сотни, тысячи  людей умрут
21:23
Нетаниягу: мы купим 1000 аппаратов искусственного дыхания
21:23
Нетаниягу: коронавирус – не игра, а вопрос жизни и смерти
21:21
Коронавирус: в Китае растет число разводов
21:15
В Израиле отменены 200 междугородних автобусных маршрутов
21:00
Коронавирус: в Нидерландах очереди за каннабисом
20:50
Японские школьники провели выпускной в Minecraft
20:39
РПЦ запретила прихожанам целовать крест и руку священника
20:18
Три члена Кнессета общались с носителем коронавируса
20:15
ЦАХАЛ предотвратил атаку боевиков "Хизбаллы"  
19:54
Кац: Израиль направляет самолет за израильтянами в Перу
19:48
Скончался писатель Эдуард Лимонов
19:33
В Италии от коронавируса за сутки умерло 349 человек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus