16.03 08:08 MIGnews.com

Поляки требуют у Яд ва-Шем забыть об их помощи нацистам

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Дипломатический раскол между Варшавой и Иерусалимом из-за желания поляков переписать историю усиливается. Новым витком в отношениях двух стран стало заявление заместителя директора МИД Польши и руководителя действующего при нем Совета исторической дипломатии Яна Дзедзичака.Высокопоставленный польский дипломат пообещал "вмешаться" в упоминание Мемориалом Катастрофы и Героизма еврейского народа "польских полицаев", которые охраняли Лодзинское гетто во времена Второй мировой войны. С текстом Дзедзичак ознакомился во время своего недавнего визита в Еврейское государство."Когда я увидел эту запись, то попросил нашу дипломатическую миссию в Израиле о немедленном вмешательстве. Мы этого так не оставим и сделаем все для немедленного изменения этой информации", - заявил он польской радиостанции Maryja в четверг, 15 марта.Он добавил, что это будет одним из первых различных "действий по восстановлению истины".Как говорится на сайте Яд ва-Шем, после нацистской оккупации Польши в 1939 году большинство полицейских перешли на службу к Третьему рейху. Таким образом, к 1943 году на службе у нацистов находились около 16 тыс. польских офицеров. Стоит отметить, что данная версия не выдумка лишь израильского музея, а является консенсусом среди историков большинства стран мира.Как сообщают в Яд ва-Шем, польские полицаи активно использовались против еврейского населения своей страны, играя активную роль в гетто на территории оккупированной Польши и разыскивая евреев, которых укрывало местное население после побега из гетто и лагерей.