16.03 21:50 MIGnews.com

Мужчина не смог доказать суду, что он жив

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В Румынии суд признал истца мертвым вопреки его протестам. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 16 марта.Уроженец Румынии, 63-летний Константин Релиу не смог доказать суду, что он жив, и поэтому мужчину признали мертвым.Отмечается, что доводы мужчины были отвергнуты, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательно и не может быть обжаловано.Релиу узнал о своей "смерти" после того как вернулся из Турции на родину спустя 26 лет. В 1992 году он уехал и потерял контакты с родственниками, которые остались в Румынии.Его супруга решила, что Константин умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.Позже власти Турции депортировали Релиу, потому что он жил в стране по простроченным документам.