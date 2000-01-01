Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Мужчина не смог доказать суду, что он жив 16.03 21:50   MIGnews.com

Мужчина не смог доказать суду, что он жив

В Румынии суд признал истца мертвым вопреки его протестам. Об этом сообщает Associated Press в пятницу, 16 марта.

Уроженец Румынии, 63-летний Константин Релиу не смог доказать суду, что он жив, и поэтому мужчину признали мертвым.

Отмечается, что доводы мужчины были отвергнуты, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательно и не может быть обжаловано.

Релиу узнал о своей "смерти" после того как вернулся из Турции на родину спустя 26 лет. В 1992 году он уехал и потерял контакты с родственниками, которые остались в Румынии.

Его супруга решила, что Константин умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

Позже власти Турции депортировали Релиу, потому что он жил в стране по простроченным документам.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
Новое российское оружие способно уничтожить жизнь на Земле
21:15
ЕС готовит пошлины на товары США из-за инициативы Трампа
20:35
ХАМАС приветствовал теракт в Самарии
20:02
Халабджу после 30 лет так и не оправился от атаки газом
19:55
Биткоину грозит "крест смерти"
19:28
Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты
18:55
ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику
18:42
Лондон: исполнителя теракта в метро признали виновным
17:46
Военный вертолет США разбился в Ираке, 7 погибших
17:05
Подозрение на теракт в Хермеше, есть погибшие
16:54
Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник
16:45
Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы
16:39
Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии
15:37
ЕС по ошибке сообщил о новых санкциях против Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus