Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









youtube 16.03 19:28   MIGnews.com

Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты

Сирийские правительственные войска освободили 70% территории Восточной Гуты. Об этом говорится в заявлении командования Сирии.

"Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень. Это 70% территории из захваченной террористическими группировками", - заявили военные.

Армии Асада удалось обеспечить выход нескольких тысяч мирных граждан через гуманитарные коридоры.

Отметим, в ходе гуманитарной паузы 15 марта 350 человек покинули Восточную Гуту.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:35
ХАМАС приветствовал теракт в Самарии
20:02
Халабджу после 30 лет так и не оправился от атаки газом
19:55
Биткоину грозит "крест смерти"
18:55
ЕС продолжает ужесточать свою миграционную политику
18:42
Лондон: исполнителя теракта в метро признали виновным
17:46
Военный вертолет США разбился в Ираке, 7 погибших
17:05
Подозрение на теракт в Хермеше, есть погибшие
16:54
Генконсул Гватемалы: Израиль – особый друг и союзник
16:45
Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы
16:39
Столтенберг уверен, РФ недооценила союзников Британии
15:37
ЕС по ошибке сообщил о новых санкциях против Сирии
14:51
Сложности перевода: Роналду снялся в израильской рекламе  
14:24
Суд запретил евреям искать на работу только евреев
14:23
Джонсон обвинил Путина в отравлении Скрипаля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus