16.03 19:28 MIGnews.com

Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты

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Сирийские правительственные войска освободили 70% территории Восточной Гуты. Об этом говорится в заявлении командования Сирии."Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень. Это 70% территории из захваченной террористическими группировками", - заявили военные.Армии Асада удалось обеспечить выход нескольких тысяч мирных граждан через гуманитарные коридоры.Отметим, в ходе гуманитарной паузы 15 марта 350 человек покинули Восточную Гуту.