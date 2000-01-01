Армия Асада освободила 70% Восточной Гуты

Сирийские правительственные войска освободили 70% территории Восточной Гуты. Об этом говорится в заявлении командования Сирии.
"Ценой крови погибших наших героев и при координации с союзными силами удалось освободить в Восточной Гуте десятки поселений и деревень. Это 70% территории из захваченной террористическими группировками", - заявили военные.
Армии Асада удалось обеспечить выход нескольких тысяч мирных граждан через гуманитарные коридоры.
Отметим, в ходе гуманитарной паузы 15 марта 350 человек покинули Восточную Гуту.