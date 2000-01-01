Халабджу после 30 лет так и не оправился от атаки газом
16 марта 1988 года авиация Ирака сбросила на курдский город Халабджу бомбы с отравляющими веществами. Со дня газовой атаки прошло тридцать лет, и это одна из самых крупных газовых атак в истории по числу жертв среди гражданского населения.
Тысячи жертв продолжают бороться за жизнь и справедливость. Врачи говорят, что отравляющие вещества привели к росту хронических респираторных и онкозаболеваний, а также врожденных пороков.
В горкомиссии по пропавшим без вести детям утверждают, что до сих пор не найдены 170 человек. Их имена указаны внутри мемориала. Однако директор мемориала Сархел Гафар говорит, что этими именами трагедия не ограничивается, пишет currenttime.
"В тот день в Халабдже отцы и матери бросали свои детей, потому что каждый пытался спасти сам себя. Мы до сих пор не знаем точного количество пропавших детей", - говорит Сархел Гафар, директор мемориала в Халабдже.
Более 70 семей в Халабдже ждут результатов анализа ДНК четырех детей, выживших в газовой атаке. Сейчас эти анализы проводятся в Англии, потому что иракскую лабораторию обвинили в ошибки при определении родства в одном из предыдущих случаев.