16.03 17:46 MIGnews.com

Военный вертолет США разбился в Ираке, 7 погибших

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Семь человек погибли в результате крушение американского военного самолета в Ираке. Речь идет вертолете типа HH-60 Pave Hawk.Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.В заявлении говорится: "Спасатели находятся на месте происшествия. Для установления причин крушения будет проведено расследование".Инцидент произошел в иракской провинции Анбар в четверг вечером, 15 марта.На данный момент нет доказательств того, что военный вертолет был обстрелян с земли.