Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы

Курдские чиновники заявили о гибели как минимум20 гражданских лиц. Как известно, Турция обратилась к местным жителям, чтобы те покинули территорию сражения, также курдской милиции посоветовала сдаваться.
Отдел СМИ Сирийских демократических сил, действующие на севере Сирии при поддержке партнеров США, подтвердили, что в результате новых ударов погибли, по меньшей мере, 20 невинных жителей, еще минимум 30 получили ранения, пишет NUA.
Очевидцы говорят, что сотни граждан в четверг, 15 марта, бежали из эпицентра сражения в поисках убежища.