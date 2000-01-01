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Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы 16.03 16:45   MIGnews.com

Армия Турции атаковала Африн, есть жертвы

В пятницу, 16 марта, Турция обстреляла северный сирийский город Африн, который контролируют курды.

Курдские чиновники заявили о гибели как минимум20 гражданских лиц. Как известно, Турция обратилась к местным жителям, чтобы те покинули территорию сражения, также курдской милиции посоветовала сдаваться.

Отдел СМИ Сирийских демократических сил, действующие на севере Сирии при поддержке партнеров США, подтвердили, что в результате новых ударов погибли, по меньшей мере, 20 невинных жителей, еще минимум 30 получили ранения, пишет NUA.

Очевидцы говорят, что сотни граждан в четверг, 15 марта, бежали из эпицентра сражения в поисках убежища.

Напомним Mignews.ru сообщал, армия Турции окружила город Африн на севере Сирии, который удерживают курды. Так войска и союзники-сирийские повстанцы взяли так называемые "территории критического значения" в регионе Африн.
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