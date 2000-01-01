17.03 00:12 MIGnews.com

В США хирург смотрел порно во время операций

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В США пластический хирург употреблял наркотики и смотрел порно во время операций. Об этом сообщает новостной портал KTLA 7.Инцидент стал известным благодаря судебному иску против сотрудника хирургической клиники, Рэндала Хеворта, со стороны бывшей его пациентки, Тесс Бруссард, которой он неудачно увеличил губы. Тогда женщина обратилась в суд, но хирург подкупил ее медицинского эксперта, и в суде ей не удалось доказать его вины.Позднее адвокату американки удалось узнать от бывшего ассистента хирурга, что тот нередко любил "расслабляться" во время операций и смотреть "изощренное жесткое порно". Также юрист узнал, что Хэворт нередко подделывал медицинские карты пациентов и брался за операции, участвовать в которых, ему было категорически запрещено.Хеворт пережил лечение рака глаз, и это повлияло на его зрение и способность оперировать, утверждает Бруссард.При этом на горе-хирурга и дальше продолжают жаловаться не клиенты за недобросовестную работу.Сам Хеворт воздержался от комментариев.