16.03 14:24 MIGnews.com

Суд запретил евреям искать на работу только евреев

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Апелляционный суд Иерусалима оставил в силе постановление в отношении единственной доски онлайн-объявлений о работе только для евреев "Авода Иврит" – "Еврейская работа" – и признал справедливым решение о его закрытии в течение недели.Даже доводы руководства сайта о том, что их целью было не навредить неевреям, а помочь евреям, не возымели на судью Тамар Бен-Ашер должного эффекта.Стоит отметить, что по условиям сервиса и наниматели, и соискатели должны были быть евреями. По этой причине израильский центр религиозного действия (IRAC, функционирует при Реформистском движении) и проарабская организация "Моссава" подали на владельцев сайта в суд, обвинив их в расизме.Директор юридического отдела IRAC Орли Эрез-Лиховски приветствовала решение суда и обещала "продолжить борьбу с расизмом в израильском обществе и добиваться равенства и уважения ко всем". Она добавила, что в ближайшее время ожидается новое заседание суда, на котором будет обсуждаться объем штрафа, который должны будут заплатить владельцы сайта.Впервые сайт был признан незаконным из-за нарушения антидискриминационного законодательства в октябре. Тогда суд постановил перевести его в автономный режим, а владельцев оштрафовал. Однако после этого они подали апелляцию, которая была отклонена.