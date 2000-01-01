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В Латвии проходит шествие легионеров СС 17.03 01:45   MIGnews.com

В Латвии проходит шествие легионеров СС

В Риге проходит шествие, приуроченное ко Дню легионера Ваффен СС, сообщает РИА Новости.

В мероприятие принимают участие бывшие легионеры военного формировании СС, а также депутаты Сейма от националистической партии "Все Латвии". Участники шествия собрались у Домского собора в столице страны и будут идти в сторону памятника Свободы в Риге.

СС (позднее Ваффен СС), СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия после Второй мировой войны были признаны преступными организациями и запрещены. Однако при этом в Риге каждый год 16 марта проходит шествие участников латышского легиона СС и их сторонников, в честь битвы легиона с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области.
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