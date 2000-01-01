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Скриншот с видео YouTube 16.03 11:54   MIGnews.com

В Кельне столкнулись два городских трамвая: 43 пострадавших

Из-за пьяного машиниста, в Кельне столкнулись два городских трамвая. В результате аварии пострадали 43 человека, пишет Bild.

К счастью, инцидент, который произошел вчера вечером, обошелся без жертв, а большинство пострадавших получили только испуг и синяки. Однако по состоянию на утро пятницы, один человек все еще находится в больнице. Ожидается, что число пострадавших может возрасти.

"Полиция сообщила, что авария могла произойти из-за того, что машинист подъезжающего трамвая находился под воздействием алкоголя. Если это будет подтверждено, мы будем глубоко потрясены, будут проведены внутренние разъяснения. Такого в KVB на нашей памяти не случалось", - сообщили в транспортной службе города.
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