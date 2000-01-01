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Минобороны РФ: Из Восточной Гуты вышли 13 тыс мирных жителей 16.03 10:16   MIGnews.com

Минобороны РФ: Из Восточной Гуты вышли 13 тыс мирных жителей

В Министерстве обороны России заявили, что за последние два дня из Восточной Гуты вышли 13 тысяч мирных жителей.

Вывод мирных граждан осуществляется по открытому гуманитарному коридору из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ.

"С утра 16 марта из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека – в основном это старики, женщины и дети. Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, оборонное ведомство также ведет прямую трансляцию выхода беженцев на своем сайте.
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