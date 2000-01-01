Минобороны РФ: Из Восточной Гуты вышли 13 тыс мирных жителей
В Министерстве обороны России заявили, что за последние два дня из Восточной Гуты вышли 13 тысяч мирных жителей.
Вывод мирных граждан осуществляется по открытому гуманитарному коридору из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ.
"С утра 16 марта из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека – в основном это старики, женщины и дети. Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей", - говорится в сообщении.
Кроме того, оборонное ведомство также ведет прямую трансляцию выхода беженцев на своем сайте.