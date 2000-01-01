16.03 10:17 MIGnews.com

С начала года PayPal закрыл три счета бойкотистов Израиля

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Крупнейшая в мире электронная платежная система PayPal закрыла счет поддерживающей антиизраильское движение Boycott, Divestment and Sanctions французской организации Collectif 69 Palestine.Как пишет газета The Jerusalem Post, состоянием на четверг, 15 марта, на странице НГО о пожертвованиях через PayPal говорится, что "в настоящее время получатель не может получить перевод".На запрос журналистов издания администрация системы ответила, что в отношении Collectif 69 Palestine ведется внутреннее расследование.В самой НГО это пока что никак не комментируют.С конца января она стала уже третьей среди сторонников бойкота Еврейского государства в Пятой республике. Ранее в феврале был закрыт счет "Еврейско-французский союза за мир" (UJFP), а в январе – Ассоциации французско-палестинской солидарности. После этого они начали собирать пожертвования через основанный Исмаэлем Ле Муэлем краудфандинговый сервис HelloAsso.Стоит отметить, что после проведенного в 2016 году расследования, обличающего связь BDS с террористами, PayPal и банк Credit Mutuel закрыли счета французского отростка движения, что стало возможным благодаря принятому в 2003 году так называемому "закону Леллюша", который запрещает дискриминацию по национальному признаку и активно применяется к связанным с BDS организациям и их активистам.