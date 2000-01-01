16.03 07:51 MIGnews.com

ООН: "Террористы в Дамаске пытались соврать переговоры"

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Специальный посланник Организации Объединенных Наций в Сирии Стаффан де Мистура осудил смертоносные взрывы, совершенные террористами-смертниками в Дамаске в среду, 15 марта, заявив, что теракты были направлены на то, чтобы сорвать мирные переговоры. Отметим, что страна отметила шестую годовщину гражданской войны."Эти нападения унесли жизни ни в чем не повинных мирных жителей, они также явно были предназначены для того, чтобы испортить попытки поддерживать политические переговоры", - заявил де Мистура в заявлении, опубликованном в Женеве после того, как сирийские государственные СМИ сообщили о двух нападениях террористов-смертников, в результате которых погиб, по меньшей мере, 31 человек, и получили ранения еще десятки людей.Де Мистура, который планирует провести следующий раунд Женевских переговоров между воюющими сторонами с 23 марта, также призвал "полностью соблюдать режим прекращения огня, который сопровождается нарушениями на местах".