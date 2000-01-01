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www.royal.uk 17.03 07:33   MIGnews.com

"Лондонский мост рухнул" - сценарий смерти Елизаветы II

Британия в связи с выходом из Евросоюза переживает непростые времена. Одно из трагичных событий, которое еще больше может шокировать страну в ближайшие годы – это смерть королевы Елизаветы, в 2016-м году отметившей 90-летний юбилей. Впрочем, у британских властей и даже СМИ есть четкий план, как действовать в этом случае, сообщает Guardian.

"Лондонский мост рухнул", – такой пароль сообщит личный секретарь королевы сэр Кристофер Гейдт премьер-министру страны, как только станет известно о смерти Елизаветы II.Медики предполагают, что королеве осталось жить примерно четыре года и три месяца.

СМИ отмечает, что будет сделано все так, чтобы Елизавета II умерла в окружении близких. В заключительный период жизни королевы ее самым близким человеком будет личный врач Хью Томас. Именно он будет решать, кого допускать в покои королевы "в это тяжелое для королевской семьи время".

Вслед за премьер-министром о смерти королевы сообщат властям 15 стран, где она правила (помимо Великобритании, Елизавета II является королевой пятнадцати независимых государств), и представителям 36 стран-участниц Британского Содружества наций. Для них Елизавета II является важным символом. При этом, по плану действий после смерти королевы, все это время британцы будут находиться в неведении.

Граждане страны узнают о смерти королевы из новостей британского агентства Press Association, откуда трагическое известие поступит во все мировые СМИ.
Guardian пишет, что у крупнейших британских газет и телеканалов уже заготовлены десятки материалов, посвященных Елизавете II. Телеканалы ITN и Sky News даже провели "тренировки" среди своих сотрудников на этот случай.

Интересно, что в BBC подобные "учения" регулярно проходят уже 30 лет.

Елизавета II является старейшим монархом в мире. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.
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