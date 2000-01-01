16.03 18:55 MIGnews.com

Ирак: часть западного Мосула освобождена от ISIS

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Власти Ирака заявили, что войска освободили больше половины западной части Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское Государство", известной как ISIS. Отмечается, что такие результаты армия достигла почти спустя месяц после начала операции освобождения города от экстремистов.Иракские войска при поддержке США отбили до 60% территорий западной части города. Боевые действия в Мосуле продолжаются. В январе власти Ирака объявили о полном освобождении восточной части города.Об этом пишет Associated Press со ссылкой на бригадного генерала Яхья Расула.