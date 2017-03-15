Извержение вулкана на Сицилии: пострадали десять человек
Десять человек получили травмы в результате извержения вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, сообщает La Repubblica.
По данным издания, группа туристов приблизилась слишком близко к кратеру вулкана, в результате чего они получили ожоги и иные травмы. В настоящий момент их состояние стабильное, их жизни ничто не угрожает.
Речь идет уже о третьем за последние три недели извержении Этны: вулкан начал извергать лаву на высоту до 270 метров из относительно недавно образовавшегося кратера на северо-восточном склоне.