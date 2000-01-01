16.03 16:54 MIGnews.com

Франция: перестрелку устроил 17-летний школьник

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Виновником перестрелки в одной из школ французского города Грас, в результате которой, по последним данным, пострадали 8 человек, оказался 17-летний школьник. Он был задержан в ходе спецоперации полиции, оказался 17-летний школьник.ЧП произошло в техническом лицее Токвиль в Грасе в 30 километрах к северу от Ниццы.Нападавший был вооружен охотничьим ружьем, а также имел при себе два пистолета и две учебные гранаты, сообщают французские СМИ со ссылкой на представителей полиции.По предварительным данным, подросток охотился на директора лицея, по которому открыл целенаправленную стрельбу.На место происшествия прибыл полицейский спецназ, который задержал стрелявшего. Все учебные заведения города были закрыты, учащиеся укрыты в безопасных местах.