16.03 14:36 MIGnews.com

Франция: стрельба в школе

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В средней школе в маленьком южно-французском городе Грассе произошла стрельба, в результате которой были ранены, по меньшей мере, два человека, сказал источник в полиции.Источник сообщает, что пока еще слишком рано говорить, было ли это террористическим нападением, но известно, один человек был арестован, а второй находится в розыске.Местные службы скорой помощи посоветовали в Twitter жителям города оставаться дома. Правительство запустило приложение для мобильных телефонов, предупреждающее о "террористических" атаках.Детали произошедшего уточняются.