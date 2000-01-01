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Франция: стрельба в школе | Фото: Thinkstock16.03 14:36   MIGnews.com

Франция: стрельба в школе

В средней школе в маленьком южно-французском городе Грассе произошла стрельба, в результате которой были ранены, по меньшей мере, два человека, сказал источник в полиции.

Источник сообщает, что пока еще слишком рано говорить, было ли это террористическим нападением, но известно, один человек был арестован, а второй находится в розыске.

Местные службы скорой помощи посоветовали в Twitter жителям города оставаться дома. Правительство запустило приложение для мобильных телефонов, предупреждающее о "террористических" атаках.

Детали произошедшего уточняются.
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