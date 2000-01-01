16.03 14:22 MIGnews.com

Ирак ожидает освобождения Мосула через месяц

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Иракские правительственные войска пытались окружить Старый город Мосула в четверг, 16 марта, пытаясь сдерживать находящихся в нем боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, но прогресс был замедлен из-за мин-ловушек в домах и переулках, как сообщают офицеры.Армия и силы безопасности добились значительных успехов в последние дни в битве, начавшейся еще в октябре, захватив главный мост через реку Тигр и продвигаясь к мечети в Старом городе, откуда глава "Исламского Государства" объявил халифат в 2014 году.Боевые действия, как ожидается, станут еще более трудными, поскольку боевики отстаивают свои последние анклавы там, что некогда было их крепостью в Ираке."У нас есть план окружить Старый город. Сегодня мы продвинулись с правой и левой сторон, и единственная оставшаяся часть находится прямо посередине. Дай Бог, чтобы мы продолжили этот план сегодня", - сказал генерал-майор федеральной полиции Хайдар Дхиргам.Одной из приоритетных задач также является обеспечение безопасности мирных жителей, многие из которых испытывают голод из-за нехватки продовольствия или были травмированы, проживая в суровых условиях."Я ожидаю, что освобождение Мосула произойдет полностью через один месяц", - отметил Диргхам в интервью Reuters.