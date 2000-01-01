16.03 12:07 MIGnews.com
Женщина во время теста на вождение впала в кому
В Нацрат-Илит 39-летняя женщина впала в бессознательное состояние во время сдачи теста на вождение.
Инцидент произошел рядом с городским рынком. Женщина в коме эвакуирована в больницу Эмек в Афуле.
Парамедик MADA Равия Хури сообщил: “В момент, когда прибыли на место, рядом с машиной лежала женщина, 40 лет, без пульса, без дыхания. Мы немедленно эвакуировали ее в больницу”.
Состояние женщины, жительницы одной из деревень нижней Галилеи, оценивается как критическое.
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