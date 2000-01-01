Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Женщина во время теста на вождение впала в кому | Фото: Thinkstock16.03 12:07   MIGnews.com

Женщина во время теста на вождение впала в кому

В Нацрат-Илит 39-летняя женщина впала в бессознательное состояние во время сдачи теста на вождение.

Инцидент произошел рядом с городским рынком. Женщина в коме эвакуирована в больницу Эмек в Афуле.

Парамедик MADA Равия Хури сообщил: “В момент, когда прибыли на место, рядом с машиной лежала женщина, 40 лет, без пульса, без дыхания. Мы немедленно эвакуировали ее в больницу”.

Состояние женщины, жительницы одной из деревень нижней Галилеи, оценивается как критическое.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:52
Минюст США против приостановки действия указа Трампа
11:34
США призвали КНДР отказаться от ядерных и ракетных программ
11:31
Решет Бет прекратила вещание, могут отключить 1-й канал
11:15
Работники Хайфа Химикалим перекрыли шоссе №1
10:56
Британия: Возможны утечки данных на финансовых рынках
10:25
Лапид: "ООН стала сотрудничать с террористами"
10:05
В Индии умерла демобилизованная израильтянка
09:47
Министр Дери в бешенстве: его не пригласили в Китай
09:21
Посол Турции: Региональные амбиции Ирана нужно сдерживать
09:20
США требуют отозвать доклад об "израильском апартеиде"
09:17
Суд на Гавайях приостановил иммиграционный указ Трампа
08:53
Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру
08:32
Израиль: закон о борьбе с порно принят в первом чтении
08:13
Либерман: Беннет за тех, кто хочет превратить Израиль в Иран
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus