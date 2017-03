16.03 12:57 MIGnews.com

Польша требует судить нацистского преступника из СС Галичина

Польский суд выдал ордер на арест 98-летнего мужчины из Миннесоты, который обвиняется в совершении нацистских военных преступлений.Ордер, выписанный в среду областным судом в Люблине, является первым шагом на пути к выдаче Михаила Каркоча, сообщает Associated Press.Польский институт национальной памяти по расследованию преступлений против польского народа в своем заявлении на своем сайте заявил, что Каркоч был одним из командиров дивизии СС Галичина, также известной как Легион самообороны Украины, подразделение, которое сожгло польские деревни и убивало мирных жителей во время Второй мировой войны. Его обвиняют в участии в убийствах мирных жителей в деревнях Хланёв и Колония Владислав в июле 1944 года.Каркоч не упомянул о своем нацистском прошлом, когда он въехал в Соединенные Штаты в 1949 году, что помешало бы ему въехать в страну, сообщает AP.По его словам, в настоящее время он живет в доме престарелых в Миннеаполисе. В докладе говорится, что члены семьи сообщили, что он невиновен в обвинениях и что у него слабоумие, и он не может предстать перед судом.В мемуаре на украинском языке, опубликованном в 1995 году, Каркоч пишет, что он помог основать Легион самообороны Украины в 1943 году в сотрудничестве с нацистскими офицерами для борьбы от имени Германии и против Советского Союза, сообщает The New York Times.Каркоч должен предстать перед судом в Польше, поскольку страна не признает заочный суд, сообщает AP.