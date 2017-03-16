16.03 11:15 MIGnews.com

Работники Хайфа Химикалим перекрыли шоссе №1

עובדי חברת "חיפה כימיקלים" חוסמים לתנועה את כביש 1 באזור שער הגיא על רקע סגירת מיכל האמוניה במפרץ חיפה. pic.twitter.com/HOaLefXsyP — Or Ravid אוֹר רביד (@OrRavid) March 16, 2017

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Работники концерна Хайфа Химикалим, протестующие против закрытия хранилища аммония в Хайфе, перекрыли шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим в районе Шаар Хагай.Колонна машин работников концерна остановилась в указанном районе, люди вышли из машин и перекрыли дорогу - подвергая опасности себя и участников движения.Полиция разблокировала дорогу, и колонна продолжила свое движение в направлении Иерусалима.По решению суда, хранилище аммония должно быть закрыто 1 апреля.