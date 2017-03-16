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Работники Хайфа Химикалим перекрыли шоссе №1 16.03 11:15   MIGnews.com

Работники Хайфа Химикалим перекрыли шоссе №1

Работники концерна Хайфа Химикалим, протестующие против закрытия хранилища аммония в Хайфе, перекрыли шоссе №1 Тель-Авив-Иерусалим в районе Шаар Хагай.




Колонна машин работников концерна остановилась в указанном районе, люди вышли из машин и перекрыли дорогу - подвергая опасности себя и участников движения.

Полиция разблокировала дорогу, и колонна продолжила свое движение в направлении Иерусалима.

По решению суда, хранилище аммония должно быть закрыто 1 апреля.
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