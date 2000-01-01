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В Индии умерла демобилизованная израильтянка 16.03 10:05   MIGnews.com

В Индии умерла демобилизованная израильтянка

23-летняя Сарит Папита из Петах-Тиквы, путешествовавшая по Индии после окончания воинской службы, внезапно скончалась.

Сарит была в Индии вместе со своим другом. Она умерла в отеле в Мумбаи.

Причины смерти на настоящий момент не ясны. МИД Израиля заявил, что ждет результатов аутопсии. В настоящий момент готовится доставка тела покойной в Израиль.

Семья и друзья Сарит не могут поверить в произошедшее, и в то, что ее уже нет в живых.
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