17.02 09:53 MIGnews.com
Лайнер Diamond Princess: 44 американца заражены 2019-nCoV
Среди американских пассажиров круизного лайнера Diamond Princess выявлено 44 случая заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
Соответствующую информацию подтвердил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
"44 из 400 находящихся на борту круизного судна Diamond Princess граждан США заражены", - рассказал журналистам вирусолог, пишет WP
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