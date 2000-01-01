Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Франция: переговорщики по Brexit порвут друг друга в клочья | Фото:17.02 05:30   MIGnews.com

Франция: переговорщики по Brexit порвут друг друга в клочья

Переговоры Европейского Союза и Великобритании об отношениях после Brexit будут напряженными.

Такое заявление 16 февраля сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на мюнхенской конференции по безопасности, передает BFMtv.

"Я думаю: что на переговорах, которые мы собираемся начать по вопросам торговли и механизму будущих отношений, мы будем рвать друг друга в клочья. Но это часть переговоров – каждый защищает собственные интересы", – сказал он.

Ле Дриан надеется, что переговоры будут завершены как можно быстрее, несмотря на "сложные пункты, с которыми придется иметь дело". Тем не менее Франция не готова идти на компромисс в рыболовстве.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:20
Дочь Глюкозы побрилась и стала фиолетовой
03:10
На популярном курорте стреляли в отдыхающих
01:56
Схвачен художник из РФ, сливший секс-видео кандидата Макрона
23:24
Лайнер коронавируса: Канада эвакуирует своих граждан
22:40
Нетаниягу: Израиль превращается в мировую державу
22:18
В старинном московском храме устроили резню
21:57
Главы муниципалитетов: ждем решений в отношении террористов
21:36
ПА: мир с Израилем можно подписать за две недели
21:15
Рухани: давление США не поможет
20:59
Цукерберг о киберскандале: NSO может защищаться в суде
20:45
Протоиерей РПЦ назвал гражданских жен проститутками
20:30
Коронавирус в Израиле: МИД против решения Минздрава
20:04
Кахоль Лаван: правый блок ведет Израиль к очередным выборам
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus