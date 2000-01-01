Франция: переговорщики по Brexit порвут друг друга в клочья
Переговоры Европейского Союза и Великобритании об отношениях после Brexit будут напряженными.
Такое заявление 16 февраля сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на мюнхенской конференции по безопасности, передает BFMtv.
"Я думаю: что на переговорах, которые мы собираемся начать по вопросам торговли и механизму будущих отношений, мы будем рвать друг друга в клочья. Но это часть переговоров – каждый защищает собственные интересы", – сказал он.
Ле Дриан надеется, что переговоры будут завершены как можно быстрее, несмотря на "сложные пункты, с которыми придется иметь дело". Тем не менее Франция не готова идти на компромисс в рыболовстве.