17.02 03:10 MIGnews.com

На популярном курорте стреляли в отдыхающих

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На Кипре неизвестный открыл огонь из автомата по людям, ранив четырех человек в кафе курортного города Айя-Напа.Об этом сообщает Cyprus Mail.Среди раненых – женщина и трое мужчин. Все они были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако медики заверяют, что угрозы для их жизни нет. Пострадавшие не имеют отношения к главной цели стрелка, но попали в эпицентр.По данным полиции, мужчина в капюшоне ворвался к кафе на улице Крио Неро, начал стрелять, после чего скрылся на мотоцикле. По предварительной информации, его целью был известный бизнесмен, который покинул заведение за 15 минут до атаки.Позже полиция нашла автомат Калашникова в подвале здания возле музея SeaLife, который находится в 100 метрах от места преступления.